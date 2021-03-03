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Хорватія веде переговори про закупівлю російської COVID-вакцини

Новость на русском → Загреб, Середа 03 березня 2021 17:57
Хорватія веде переговори про закупівлю російської COVID-вакцини Фото: COVID-вакцина (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Хорватія веде переговори з Росією про купівлю вакцини від коронавірусу "Супутник V". Таким чином, Хорватія може приєднатися до зростаючого числа країн ЄС, які отримали вакцину попри відсутність схвалення з боку регулюючих органів ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр охорони здоров'я Вілі Берош повідомив, що Хорватія запросила документацію про виробництво вакцини для передачі місцевим регулюючому органу.

За його словами, схвалення місцевого регулюючого органу вистачить, щоб уряд продовжив закупівлю вакцини.

"Це не ознака дистанціювання від процедур ЄС, а прагнення до додаткового підходу, який повинен відповідати європейським та іншим нормам", - заявив Берош.

Нагадаємо, раніше у Словаччині розгорілася політична криза після закупівлі вакцини "Супутник V" у Росії. Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції, в результаті чого це може призвести до дострокових виборів у парламент.

На цьому тижні Словаччина отримала першу партію "Супутника V", не чекаючи реєстрації препарату в ЄС. Всього Братислава отримає близько 2 млн доз препарату. Завдяки цим поставкам Словаччина розраховує прискорити вакцинацію на тлі рекордної смертності від COVID на душу населення.

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