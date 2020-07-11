Хорватія посилила правила в'їзду для українців

Уряд Хорватії прийняв рішення про посилення правил в'їзду в країну для громадян третіх країн, в тому числі і для українців. Зокрема, громадянам України для в'їзду необхідно буде здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію.

Про це повідомили в посольстві України в Хорватії.

Як зазначили в посольстві, від самоізоляції будуть звільнятися громадяни України, які в'їжджають в країну з туристичною чи діловою метою, або для навчання, за наявності негативного результату ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до в'їзду.

Також при в'їзді в країну з особистих причин є можливість скоротити терміни перебування на самоізоляції до 7 днів у разі проходження ПЛР-тесту на коронавірус за особисті кошти безпосередньо в Хорватії.

Раніше РБК-Україна писало, що Хорватія знаходиться в списку країн "зеленої зони" Міністерства охорони здоров'я, що дозволяє громадянам з цієї країни в'їжджати на територію України без обов'язкової самоізоляції.

Також повідомлялося, що Чорногорія уточнила правила в'їзду для українців, зокрема, в'їзд в країну без самоізоляції дозволений лише організованій групі повітряним транспортом.