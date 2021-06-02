Хорватія пом'якшила умови в'їзду іноземців в країну: що змінилося

Для в'їзду в Хорватію іноземцям необхідно буде пред'явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не більше, ніж за 72 години до перетину кордону. Раніше влада вимагала, щоб він був зроблений протягом 48 годин. Також пропуском послужить сертифікат про вакцинацію.

Про це в Twitter повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.

"Тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він зроблений не менше ніж за 72 години (замість 48). Перепусткою також буде служити підтвердження про вакцинацію", - написав дипломат.

Нагадавши, влада Хорватії з 28 травня послабила карантинні обмеження. Зокрема, ресторанам і кафе дозволено приймати відвідувачів всередині, а також дозволили продаж алкоголю вночі.

Раніше РБК-Україна писало, що Хорватія планує відкрити кордони для туристів до 1 липня. Їм потрібно буде мати при собі документ про щеплення від коронавірусу, негативний результат тесту або сертифікат про одужання від covid-19.

Відзначимо, в середині травня влада Хорватії оголосила про успішне тестування європейського covid-паспорта. Найближчим часом будуть визначені правила їх видачі та застосування.