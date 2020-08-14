Хорватія до вересня продовжила діючі умови в'їзду для українців

Хорватія продовжила діючі умови в'їзду на територію держави для громадян України до 31 серпня. Українці і далі будуть в'їжджати в Хорватію з обов'язковою 14-денною самоізоляцією або ПЛР-тестом на коронавірус.

Про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич у своєму Twitter.

"До уваги громадян України! Хорватія продовжила до 31 серпня 2020 року чинні умови в'їзду іноземців в країну. Українці і далі будуть в'їжджати в Хорватію відповідно до нинішніх умов", - зазначено в повідомленні.

Відзначимо, що рішення про обов'язкову 14-денну самоізоляцію для громадян третіх країн, у тому числі України, Хорватія прийняла ще 10 липня.

Нагадаємо, в кінці липня Хорватія продовжила такі умови в'їзду для українців до 15 серпня.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві закордонних справ України заявили, що 42 країни відкрили свої кордони для наших громадян; вони відкриті повністю або з певними умовами.