Хорватія продовжила обмеження на кордоні до 15 квітня: як потрапити до країни
З-за ситуації з коронавірусом Хорватія як мінімум до 15 квітня продовжила тимчасову заборону на перетин кордону. При цьому є умови, за яких громадяни України можуть потрапити в цю країну.
Про це у Facebook повідомляє посольство України в Хорватії.
Українці можуть потрапити до Хорватії за виняткових підставах:
- медики і доглядальниці
- прикордонники
- працівники транспортної галузі
- дипломати, військові та працівники поліції
- транзитні пасажири
- студенти
- моряки
- туристи при наявності документального підтвердження оплати готелю та апартаментів на весь період перебування. Підходить бронь кемпінгу, яхти, а також підтвердження про наявність у власності житла або яхти в Хорватії
- особи, які подорожують з невідкладних особистих або сімейних причин, ділових причин
- особи з дозволом на роботу і проживання в Хорватії
На кордоні треба мати документ, що підтверджує негативний результат ПЛР-тесту (не раніше ніж за 48 годин до в'їзду), негативний результат швидкого тесту на антиген, вакцинацію від COVID. При цьому можуть зобов'язати перебувати на самоізоляції 10 днів або достроково вийти з неї після тесту на території Хорватії.
Діти до 7 років звільняються від обов'язку тестування, якщо у батьків є негативні тести.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для українців відкрито понад сотні країн. При цьому у МЗС закликають утриматися від поїздок на час пандемії.
При цьому Україна значно скоротила список країн "червоної" зони. Проте з недавніх пір на кордоні необхідно пред'являти результати тесту на COVID. В іншому випадку відправляють на самоізоляцію до тесту на території України.