Хорватія продовжила обмеження на кордоні до 15 квітня: як потрапити до країни

З-за ситуації з коронавірусом Хорватія як мінімум до 15 квітня продовжила тимчасову заборону на перетин кордону. При цьому є умови, за яких громадяни України можуть потрапити в цю країну.

Про це у Facebook повідомляє посольство України в Хорватії.

Українці можуть потрапити до Хорватії за виняткових підставах:

медики і доглядальниці

прикордонники

працівники транспортної галузі

дипломати, військові та працівники поліції

транзитні пасажири

студенти

моряки

туристи при наявності документального підтвердження оплати готелю та апартаментів на весь період перебування. Підходить бронь кемпінгу, яхти, а також підтвердження про наявність у власності житла або яхти в Хорватії

особи, які подорожують з невідкладних особистих або сімейних причин, ділових причин

особи з дозволом на роботу і проживання в Хорватії

На кордоні треба мати документ, що підтверджує негативний результат ПЛР-тесту (не раніше ніж за 48 годин до в'їзду), негативний результат швидкого тесту на антиген, вакцинацію від COVID. При цьому можуть зобов'язати перебувати на самоізоляції 10 днів або достроково вийти з неї після тесту на території Хорватії.

Діти до 7 років звільняються від обов'язку тестування, якщо у батьків є негативні тести.