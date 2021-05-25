ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Хорватія планує відкритися для туристів до запровадження COVID-паспортів

Новость на русском →
Хорватія, Вівторок 25 травня 2021 19:12
Хорватія планує відкритися для туристів до запровадження COVID-паспортів Фото: Хорватія планує відкритися для туристів до 1 липня (pexels.com)
Автор: Андрій Василюк

Уряд Хорватії має намір до 1 липня, коли ЄС планує запровадити сертифікати вакцинації, відкрити кордони для туристів. Передбачається, що їм потрібно буде мати документ про щеплення від коронавірусу, негативний результат тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.

Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, передає euractiv.

Голова уряду повідомив, що туристи матимуть можливість приїхати до Хорватії до 1 липня за умови надання документу про щеплення від коронавірусу, негативного результату тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.

Наразі, за його словами, ведуться двосторонні переговори з країнами про те, як зробити можливим приїзд туристів до Хорватії до запровадження цифрових сертифікатів вакцинації в ЄС, що заплановано на 1 липня.

Карантинні обмеження в Хорватії, включаючи відкриття внутрішніх секцій ресторанів, можуть бути пом'якшені вже до 1 червня, заявив у понеділок міністр внутрішніх справ Давор Божинович.

Обмеження відвідуваності заходів буде підвищено з 25 до 100 осіб, а площа, необхідна для однієї людини, складатиме чотири квадратних метри замість нинішніх семи, сказав Божинович.

В уряді Хорватії очікують, що у другій половині червня буде новий етап послаблень карантину.

Нагадаємо, в середині травня влада Хорватії оголосила про успішне тестування європейського COVID-паспорта. Найближчим часом будуть визначені правила їх видачі та застосування.

В Кабміні України стверджують, що готові запровадити будь-яку модель паспорта вакцинації від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Хорватия
NEWS
Макрон: санкційна політика щодо Росії вже не ефективна, ЄС повинен знайти іншу
Макрон: санкційна політика щодо Росії вже не ефективна, ЄС повинен знайти іншу
DAILY
"Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України