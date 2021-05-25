Хорватія планує відкритися для туристів до запровадження COVID-паспортів
Уряд Хорватії має намір до 1 липня, коли ЄС планує запровадити сертифікати вакцинації, відкрити кордони для туристів. Передбачається, що їм потрібно буде мати документ про щеплення від коронавірусу, негативний результат тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.
Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, передає euractiv.
Голова уряду повідомив, що туристи матимуть можливість приїхати до Хорватії до 1 липня за умови надання документу про щеплення від коронавірусу, негативного результату тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.
Наразі, за його словами, ведуться двосторонні переговори з країнами про те, як зробити можливим приїзд туристів до Хорватії до запровадження цифрових сертифікатів вакцинації в ЄС, що заплановано на 1 липня.
Карантинні обмеження в Хорватії, включаючи відкриття внутрішніх секцій ресторанів, можуть бути пом'якшені вже до 1 червня, заявив у понеділок міністр внутрішніх справ Давор Божинович.
Обмеження відвідуваності заходів буде підвищено з 25 до 100 осіб, а площа, необхідна для однієї людини, складатиме чотири квадратних метри замість нинішніх семи, сказав Божинович.
В уряді Хорватії очікують, що у другій половині червня буде новий етап послаблень карантину.
Нагадаємо, в середині травня влада Хорватії оголосила про успішне тестування європейського COVID-паспорта. Найближчим часом будуть визначені правила їх видачі та застосування.
В Кабміні України стверджують, що готові запровадити будь-яку модель паспорта вакцинації від коронавірусу.