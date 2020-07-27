Хорватія відреагувала на припинення вогню на Донбасі

Хорватія, яка головує в Раді ЄС, вітає угоду про припинення вогню на Донбасі. А також підтримує дипломатичні зусилля і Тристоронньої угоди контактної групи.

Про це повідомляє Міністерство закордонних та європейських справ Республіки Хорватія в Twitter.

"Ми повністю підтримуємо дипломатичні зусилля і угоди, мета яких полягає в тому, щоб сприяти виконанню мінських угод і в кінцевому підсумку сприяти взаємній довірі, співпраці та миру в регіоні", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, з 27 липня на Донбасі набув чинності режим повного припинення вогню, при цьому бойовики вже двічі обстрілювали позиції ООС і проводили дистанційне мінування території з допомогою протитанкових гранатометів.

Попри обстріл з боку бойовиків в Офісі президента заявили, що перемир'я на Донбасі працює, а порушення "тиші" не несуть системний характер.