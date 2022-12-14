Франция обыграла сборную Марокко и стала вторым финалистом ЧМ-2022

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира-2022, 1/2 финала

Франция – Марокко – 2:0

Голы: Т. Эрнандес, 5, Коло Муани, 79

"Трехцветные" полетели вперед со старта. Как следствие, "Атласских львов" наказали за пассивность уже на 5-й минуте. После прострела Гризманна вся оборона бросилась блокировать Мбаппе, а мяч отскочил к Тео Эрнандесу – сложный удар защитника был точным.

Провалив задачу не пропустить, марокканцы вынужденно пошли вперед. Голевая возможность возникла быстро, но удар Унахи под дальнюю стойку парировал Льорис. Впоследствии слишком неточно пробил Зиеш. Франция ответила выпадом Жиру с ударом в штангу с линии штрафной.

Новая вспышка активности случилась под занавес тайма. Затяжная атака "трехцветных" с неудачной попыткой пробить от Мбаппе завершилась выстрелом Жиру мимо ворот. В свою очередь Эль-Ямик эффектно пробил через себя в падении из пределов штрафной – стойка!

После перерыва на поле стало больше хаоса, а футбол приобрел черты дворового. Сборные Франции и Марокко упорно не замечали центр поля и на выпады друг друга отвечали своими волнами атак. Такой подход, однако, повлиял на качество. Остроты было много, а вот последних передач и прицельных ударов – очень мало.

Постепенно французы взяли мяч под контроль и результат не заставил себя ждать. На 79-й минуте Мбаппе накрутил всю оборону "Атласских львов" и покатил в дальний угол. Мяч задел марокканца и отлетел под удар только что вышедшего на замену Коло Муани – 2:0!

Отыграть два мяча у такой сборной Франции ни марокканцы, ни многие другие сборные не в состоянии. Как следствие, действующие чемпионы планеты на классе довели матч до победы. Теперь они будут защищать титул от посягательств сборной Аргентины в финале 18 декабря.