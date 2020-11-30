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Хорватія змінила умови в'їзду для українців: хто зможе потрапити в країну

Автор: Дмитро Левицький

Хорватія у понеділок вирішила змінити правила перетину кордону для іноземців, в тому числі українських громадян. Рішення штабу цивільного захисту Хорватії набуде чинності 1 грудня та діятиме до 15 грудня 2020 року.

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Про це повідомляє посольство України в Хорватії на сторінці у Facebook.

Заборона на в'їзд в Хорватію не буде поширюватися на українців з дійсною посвідкою на проживання в країнах ЄС, які прибувають в Хорватію безпосередньо з країн ЄС, які входять до "зеленого списку". Також у Хорватію зможуть потрапити українців з посвідкою, які подорожують транзитом, але вони повинні довести, що не затримувалися в інших країнах ЄС, через які також рухалися транзитом.

Іншим українцям, які прямуватимуть у Хорватію з країн ЄС, дозволять в'їзд тільки після пред'явлення негативного ПЛР-тесту на коронавірус, який був зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до прибуття на кордон, або за умови самоізоляції до здачі ПЛР-тесту на території Хорватії.

Також уряд Хорватії визначив перелік українців, які постійно проживають Україні, але мають право в'їжджати в країну за виняткових підстав:

  • медики, дослідники та працівники з догляду за літніми людьми за умови негативного ПЛР-тесту;
  • прикордонники;
  • працівники транспортної галузі;
  • дипломати, військові, правоохоронці, працівники гуманітарної сфери або особи цивільного захисту при виконанні обов'язків, співробітники міжнародних організацій;
  • особи, які подорожують транзитом, за умови виїзду з країни протягом 12 годин;
  • учні чи студенти навчальних закладів;
  • моряки за умови негативного ПЛР-тесту;
  • особи, які мають невідкладні особисті/сімейні причини, ділові причини чи інші економічні інтереси за умови негативного ПЛР-тесту.

Нагадаємо, нещодавно Україна оновила "червоний" список країн, до якого знову потрапила Хорватія.

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