У Хорватії посилили карантин через COVID
Уряд Хорватії прийняв рішення посилити карантинні обмеження в країні. Нові заходи почнуть діяти з суботи, 6 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vecernji List
Зокрема, буде заборонено збиратися в приміщеннях на заходи за участю понад 50 осіб, за винятком випадків, коли це публічний захід, на якому присутні тільки люди з COVID-сертифікатами.
Для всіх зборів і заходів в закритих приміщеннях, навіть на яких присутні тільки відвідувачі з сертифікатами, передбачається обов'язкове використання медичних масок і дотримання дистанції.
Всі публічні заходи повинні завершуватися не пізніше півночі.
Крім того, COVID-сертифікати стануть обов'язковими для співробітників у всіх держустановах, включаючи школи, з середини листопада. Перепустки раніше були введені для співробітників систем охорони здоров'я та соціального захисту.