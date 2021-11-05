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У Хорватії посилили карантин через COVID

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Загребти, П'ятниця 05 листопада 2021 16:05
У Хорватії посилили карантин через COVID Фото: у Хорватії посилили карантин через COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Хорватії прийняв рішення посилити карантинні обмеження в країні. Нові заходи почнуть діяти з суботи, 6 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vecernji List

Зокрема, буде заборонено збиратися в приміщеннях на заходи за участю понад 50 осіб, за винятком випадків, коли це публічний захід, на якому присутні тільки люди з COVID-сертифікатами.

Для всіх зборів і заходів в закритих приміщеннях, навіть на яких присутні тільки відвідувачі з сертифікатами, передбачається обов'язкове використання медичних масок і дотримання дистанції.

Всі публічні заходи повинні завершуватися не пізніше півночі.

Крім того, COVID-сертифікати стануть обов'язковими для співробітників у всіх держустановах, включаючи школи, з середини листопада. Перепустки раніше були введені для співробітників систем охорони здоров'я та соціального захисту.

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