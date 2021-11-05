У Хорватії посилили карантин через COVID

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vecernji List

Зокрема, буде заборонено збиратися в приміщеннях на заходи за участю понад 50 осіб, за винятком випадків, коли це публічний захід, на якому присутні тільки люди з COVID-сертифікатами.

Для всіх зборів і заходів в закритих приміщеннях, навіть на яких присутні тільки відвідувачі з сертифікатами, передбачається обов'язкове використання медичних масок і дотримання дистанції.

Всі публічні заходи повинні завершуватися не пізніше півночі.