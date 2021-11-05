В Хорватии усилили карантин из-за COVID

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vecernji List

В частности, будет запрещено собираться в помещениях на мероприятия с участием более 50 человек, за исключением случаев, когда это публичная мера, на которой присутствуют только люди с COVID-сертификатами.

Для всех собраний и мероприятий в закрытых помещениях, даже на которых присутствуют только посетители с сертификатами, предусматривается обязательное использование медицинских масок и соблюдение дистанции.

Все публичные мероприятия должны завершаться не позднее полуночи.