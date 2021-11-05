ru ua
Пт, 05 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Хорватии усилили карантин из-за COVID

Новина українською →
Загреб, Пятница 05 ноября 2021 16:05
В Хорватии усилили карантин из-за COVID Фото: В Хорватии усилили карантин из-за COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Хорватии приняло решение усилить карантинные ограничения в стране. Новые меры начнут действовать с субботы, 6 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vecernji List

В частности, будет запрещено собираться в помещениях на мероприятия с участием более 50 человек, за исключением случаев, когда это публичная мера, на которой присутствуют только люди с COVID-сертификатами.

Для всех собраний и мероприятий в закрытых помещениях, даже на которых присутствуют только посетители с сертификатами, предусматривается обязательное использование медицинских масок и соблюдение дистанции.

Все публичные мероприятия должны завершаться не позднее полуночи.

Кроме того, COVID-сертификаты станут обязательными для сотрудников во всех госучреждениях, включая школы, с середины ноября. Пропуска ранее были введены для сотрудников систем здравоохранения и социальной защиты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хорватия Карантин
NEWS
Часть украинцев с понедельника могут остаться без работы: кого и за что будут отстранять
Часть украинцев с понедельника могут остаться без работы: кого и за что будут отстранять
DAILY
Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Экономика коронавируса. Как пандемия влияет на рынок вакцин