В Хорватии усилили карантин из-за COVID
Правительство Хорватии приняло решение усилить карантинные ограничения в стране. Новые меры начнут действовать с субботы, 6 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vecernji List
В частности, будет запрещено собираться в помещениях на мероприятия с участием более 50 человек, за исключением случаев, когда это публичная мера, на которой присутствуют только люди с COVID-сертификатами.
Для всех собраний и мероприятий в закрытых помещениях, даже на которых присутствуют только посетители с сертификатами, предусматривается обязательное использование медицинских масок и соблюдение дистанции.
Все публичные мероприятия должны завершаться не позднее полуночи.
Кроме того, COVID-сертификаты станут обязательными для сотрудников во всех госучреждениях, включая школы, с середины ноября. Пропуска ранее были введены для сотрудников систем здравоохранения и социальной защиты.