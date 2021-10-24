У Хорватії збирають підписи за референдум щодо переходу на євро

На думку євроскептиків переходити на євро поки зарано, бо економіка країни не готова до цього, тому це може спричинити різке зростання цін. Водночас в уряді Хорватії запевняють, що перехід на євро усуне валютні ризики, знизить процентні ставки, поліпшить кредитний рейтинг країни і відкриє шлях для більшої кількості інвестицій в економіку.

Щоб зібрати необхідну для проведення референдуму кількість підписів, політсила, яка має всього чотирьох депутатів в парламенті, планує розгорнути 250 локацій по всій Хорватії. Зібрати підписи потрібно до 7 листопада.

В хорватському Кабміні зазначають, що проводити референдум немає сенсу, оскільки хорвати вже погодилися перейти на євро, коли проголосували на референдумі за приєднання до Європейського союзу.

Водночас, за даними соціального опитування, проведеного в липні цього року, понад 60% хорватів підтримують перехід на єдину валюту, яку використовують 19 з 27 членів Євросоюзу.