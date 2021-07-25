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У Хорватії в результаті ДТП з автобусом загинули 10 людей, ще 45 постраждали

Автор: Анастасія Рокитна

У Хорватії сталась дорожньо-транспортна пригода з автобусом, в результаті якої загинули мінімум 10 людей. Ще близько 45 осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Автобус слідував за регулярним маршрутом з Німеччини до столиці Косова Приштини. Начальник місцевої поліції Франьо Галіч охарактеризував аварію як "одну з найжахливіших аварій, які я коли-небудь бачив". Наразі причини ДТП невідомі.

Навколо автобуса пожежників і рятувальників, рух по шосе зупинено. Аварія сталася близько 6 години ранку недалеко від міста Славонський Брод.

Повідомляється, що 45 постраждалих доставлені в лікарні Славонського Броду. Вісім осіб отримали серйозні травми.

Пізніше міністр охорони здоров'я Хорватії Вілі Барош заявив, що серед пасажирів були 15 неповнолітніх, одна дівчинка отримала серйозні травми.

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ДТПХорватия