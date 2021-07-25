В Хорватии в результате ДТП с автобусом погибли 10 человек, еще 45 пострадали

Автобус следовал по регулярному маршруту из Германии в столицу Косово Приштины. Начальник местной полиции Франьо Галич охарактеризовал аварию как "одну из самых ужасных аварий, которые я когда-либо видел". Сейчас причины ДТП неизвестны.

Вокруг автобуса пожарные и спасатели, движение по шоссе остановлено. Авария произошла около 6 часов утра недалеко от города Славонски-Брод.

Сообщается, что 45 пострадавших доставлены в больницы города. Восемь человек получили серьезные травмы.

Позже министр здравоохранения Хорватии Вили Барош заявил, что среди пассажиров были 15 несовершеннолетних, одна девочка получила серьезные травмы.