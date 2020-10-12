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У Хорватії чоловік відкрив вогонь по поліцейському біля будівлі уряду

Загреб, Понеділок 12 жовтня 2020 11:30
У Хорватії чоловік відкрив вогонь по поліцейському біля будівлі уряду
Фото: пістолет (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У столиці Хорватії Загребі поблизу штаб-квартири уряду чоловік відкрив вогонь з пістолета по співробітнику поліції. Через годину нападника знайшли, він покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє The Associated Press.

Інцидент стався в понеділок близько 8 ранку на площі Святого Марка, де знаходяться урядові будівлі, а також хорватський парламент. Невідомий зробив кілька пострілів, поранивши співробітника поліції.

Після нападу зловмисник втік. Його знайшли менш ніж через годину в сусідньому районі Загреба. За інформацією поліції, нападник покінчив життя самогубством.

Поліцейський був госпіталізований з чотирма вогнепальними пораненнями. Йому провели операцію. Стан правоохоронця стабільний.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці вересня в Польщі неповнолітня учениця вчинила напад з ножем в школі. Тоді отримали поранення три школярки.

Також повідомлялося, що в Парижі невідомий скоїв напад з ножем на перехожих поблизу колишнього офісу газети Charlie Hebdo.

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