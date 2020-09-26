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Напад на перехожих у Парижі: зловмисник пояснив мотиви

Париж, Субота 26 вересня 2020 15:27
Напад на перехожих у Парижі: зловмисник пояснив мотиви
Фото: ніж в руці (flickr.com/shadowrus)
Автор: Дмитро Левицький

Затриманий за підозрою у нападі на перехожих у Парижі визнав свою провину та розповів про мотиви. Чоловік був впевнений, що нападав на журналістів сатиричної газети Charlie Hebdo.

Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє французьке видання Le Parisien.

За інформацією видання, пакистанець Алі Х., який народився у 2002 році в Ісламабаді, був дуже "розсерджений" на журналістів газети Charlie Hebdo через сатиричні карикатури на пророка Мухаммеда.

Як пояснив близький до слідства співрозмовник Le Parisien, нападник не заявляє про свою причетність до терористичної організації "Аль-Каїда", яка неодноразово погрожувала газеті за карикатури, тому напад "приймає релігійний аспект".

Після нападу правоохоронці затримали 6 людей, які мали тісні зв'язки з підозрюваним. Поліція намагається з'ясувати, чи знали ці особи про злочинні наміри свого друга та чи не допомагали йому в цьому.

Один з затриманих, чоловік алжирського походження, який спілкувався з підозрюваним після скоєння злочину, розповів, що намагався затримати зловмисника, але Алі Х. почав погрожувати і йому. Це підтвердили записи з камер відеоспостереження, після чого його відпустили.

Нагадаємо, вчора поблизу колишнього офісу газети Charlie Hebdo у Парижі чоловік з ножем напав на перехожих.

Прокуратура заявила, що напад був здійснений з терористичною метою, тоді ж стало відомо про ще одного затриманого.

В результаті нападу постраждали двоє журналістів видання, редакція якого розташовується поблизу колишньої будівлі Charlie Hebdo.

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