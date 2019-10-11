Хорошковський двічі приїжджав в Офіс президента, - "Схеми"

З початку жовтня віце-прем'єр часів екс-президента України Віктора Януковича Валерій Хорошковський двічі був в Офісі президента. Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми". Журналісти встановили, що в останній день вересня він прилетів на приватному літаку з Лондона в аеропорт Київ, де його зустрів кортеж з охороною. Наступного дня він поїхав в Офіс президента.

Також, з даними програми-розслідування, 9 жовтня Хорошковський прилетів з Туреччини. Пізніше його автомобіль поїхав з ОПУ на Банковій, заїхав в підземний паркінг будівлі, де, ймовірно, розташовується офіс Хорошковського, і де на автомобіль чатувала охорона. Після цього автомобіль швидко виїхав з закритого паркінгу і повернувся на Банкову.

У розслідуванні також йдеться, що за час президентства Володимира Зеленського літак, яким користується Хорошковський, вже шість разів прилітав в Україну.

Додамо, Валерій Хорошковський був першим віце-прем'єр-міністром України, а також обіймав посаду міністра фінансів в 2012 році.

Нагадаємо, вчора Зеленський під час прес-марафону підтвердив, що проводив зустріч з українським олігархом Валерієм Хорошковським. Деталі їхньої зустрічі президент відмовився розповідати, але говорить, що ніяких посад той займати не буде.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський не планує звільняти главу Офісу президента Андрія Богдана, оскільки він не порушував законодавство. За його словами, Богдан - професійна людина.