Хороший коллектив не спасает: почему украинцы не готовы рекомендовать своих работодателей

Несмотря на достаточно высокий уровень доверия к коллегам и руководителям, большинство украинских работников не готовы рекомендовать свою компанию как хорошее место работы. В то же время, все более важными для людей становятся достойная зарплата, гибкий график и психологическая безопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты исследования компании Gradus.

Главное: Низкая лояльность. Только 26% украинских работников готовы рекомендовать свою компанию как хорошее место работы.

Только 26% украинских работников готовы рекомендовать свою компанию как хорошее место работы. Спасает коллектив. Лояльность к компаниям в общем-то низкая, однако внутри команд царит доверие - 58% респондентов доверяют своим коллегам и 56% руководству.

Лояльность к компаниям в общем-то низкая, однако внутри команд царит доверие - 58% респондентов доверяют своим коллегам и 56% руководству. Нехватка психологической поддержки. 58% компаний не предлагают работникам ментальной помощи.

58% компаний не предлагают работникам ментальной помощи. Идеальный работодатель. Ключевыми критериями выбора компании назвали достойную оплату труда, гибкую модель работы и комфортную среду.

Ключевыми критериями выбора компании назвали достойную оплату труда, гибкую модель работы и комфортную среду. Смена приоритетов. Потребность в карьерном развитии и вдохновенном лидерстве отошла на второй план.

Большинство работников не советуют своего работодателя

Исследование показало, что только 26% украинских работников готовы рекомендовать свою компанию другим как хорошее место работы.

В то же время 41% опрошенных не стали бы этого делать, а еще 33% занимают нейтральную позицию.

В результате индекс лояльности сотрудников (eNPS) в Украине составляет 15%, то есть количество критически настроенных работников превышает количество тех, кто готов рекомендовать работодателя.



Индекс лояльности в Украине (инфографика: Gradus)

При этом внутри коллективов ситуация выглядит гораздо позитивнее. Коллегам доверяют 58% респондентов, а руководству компании - 56%.

По словам исследователей, это свидетельствует о том, что низкая лояльность к работодателю частично компенсируется хорошими отношениями внутри команд.

Психологическая поддержка до сих пор остается проблемой

Еще одним важным выводом исследования стало то, что большинство украинских компаний не предлагают работникам психологической поддержки.

Только 16% опрошенных сообщили, что имеют доступ к такой помощи на работе. Еще 58% отметили, что она отсутствует, а 26% даже не знают, существует ли такая возможность у их компании.

Кроме того, каждый пятый работник (20%) не чувствует себя психологически безопасно на работе и не может открыто говорить о своем эмоциональном состоянии, не опасаясь негативных последствий.



Важность ментального здоровья (инфографика: Gradus)

В Gradus отмечают, что умалчивание проблем с ментальным здоровьем постепенно подрывает доверие работников к работодателям и влияет на готовность рекомендовать компанию другим.

Каким украинцы видят идеального работодателя

Важнейшей характеристикой идеального работодателя украинцы назвали достойную оплату труда. Этот вариант выбрали 63% опрошенных.

Далее среди ключевых ожиданий:

гибкая модель работы - 37%;

положительная и комфортная рабочая среда - 35%.



Каким украинцы видят идеального работодателя (инфографика: Gradus)

Исследователи также обратили внимание, что работники все меньше ожидают от работодателей программ карьерного развития или вдохновенного лидерства. Вместо этого все больше ценят стабильность, возможность работать в гибком формате и комфортные условия труда.