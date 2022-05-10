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"Хороша міна при поганій грі": ОП проти альтернативи членства України в ЄС

Фото: радник Голови ВП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Спроби західних політиків запропонувати альтернативу вступу України до ЄС є "хорошою міною при поганій грі". Такої думки дотримуються в Офісі президента України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП Михайла Подоляка.

"Хороша міна при поганій грі - так виглядають спроби окремих західних політиків підмінити членство України в ЄС символічними форматами", - написав у своєму Twitter Подоляк.

Радник глави ОП підкреслив, що десятки тисяч українців заплатили життями за європейський вибір, а не заради "нової серії гри в наперстки".

"Україна повинна отримати статус країни-кандидата", - підсумував він.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив про альтернативний варіант інтеграції в ЄС, крім приєднання. За його словами, це таким форматом може стати "європейська політична спільнота".

Відзначимо, раніше Макрон заявляв, що вступ України до ЄС може зайняти десятиліття.

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