Honda закриє завод у Великобританії

Під загрозою 3,5 тисячі робочих місць

Завод японской компании Honda, расположен на юго-западе Великобритании, могут закрыть до 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В случае закрытия, под угрозой окажутся 3,5 тысячи рабочих мест.

Ожидается, что завод в городе Свиндон закроют до 2022 года. Отмечается, что компания сделает соответствующее объявление 20 февраля.

Если эта информация подтвердится, то такой шаг японского производителя автомобилей поставит под угрозу 3,5 тысячи рабочих мест, передает информагентство AFP. В самой японской компании отказались от комментариев на эту тему.

Ранее сообщалось, что американский автоконцерн Ford усиливает меры по переносу производства из Великорибтании из опасения неурегулированного выхода страны из Евросоюза. Ford может потерять 1 млрд долларов в случае, если Великоританія пойдет по пути неурегулированного Brexit.

Напомним, глава правительства Великобритании Тереза Мэй отметила, что в случае, если до 26 февраля не удастся достичь договоренности относительно соглашения с Brexit, правительство внесет в парламент еще одно предложение, за которое депутаты проголосуют 27 февраля.