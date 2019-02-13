Ford переносить виробництво з Великої Британії через Brexit

Фото: Ford (flickr.com/Ford)

У разі неврегульованого виходу Британії з Євросоюзу компанія може втратити 1 млрд доларів

Американський автоконцерн Ford посилює заходи з перенесення виробництва з Великої Британії з побоювання неврегульованого виходу країни з Євросоюзу. Про це члени правління компанії повідомили британського прем'єра Терезу Мей, передає РБК-Україна з посиланням на газету Times.

Неназване джерело видання повідомило, що Ford почав підготовку альтернативних виробничих майданчиків за кордоном у зв'язку з невпевненістю через Brexit.

Представники прес-служби Ford поки не прокоментували публікацію.

У січні повідомлялося, що Ford може втратити 1 млрд доларів у разі, якщо Велика Британія піде по шляху неврегульованого Brexit.

У Британії компанії належать два заводи з виробництва двигунів.

Нагадаємо, голова уряду Великої Британії Тереза Мей зазначила, що у разі, якщо до 26 лютого не вдасться досягти домовленості щодо угоди з Brexit, уряд внесе до парламенту ще одну пропозицію, за яку депутати проголосують 27 лютого.