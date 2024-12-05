Honda показала бюджетный седан Amaze: цены и характеристики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Длина менее четырех метров (3995 мм), что обещает покупателям налоговые льготы. Ширина стала больше на 38 мм (теперь 1733 мм), высота почти не изменилась (1500 мм). По-прежнему, разные версии имеют 14-дюймовые стальные колеса или 15-дюймовые легкосплавные.

Интерьер полностью новый, причем передняя панель почти такая же, как у кроссовера Honda Elevate. От него седану достался руль, приборы с аналоговым спидометром и семидюймовым дисплеем, кнопочный блок климат-контроля и дефлекторы вентиляции, но медиасистема имеет восьмидюймовый экран против 10,25 дюйма у кроссовера.

Согласно индийским законам в базовой комплектации есть шесть подушек безопасности и ESP. Топ-версия кичится адаптивным круиз-контролем с набором электронных помощников водителя. Объем багажника – 416 л вместо 420 л у прежней модели, хотя это все равно на 34 литра больше, чем у главного конкурента Suzuki Dzire, тоже недавно сменившего поколение.

Под капотом установлен четырехцилиндровый бензиновый двигатель на 1,2 литра мощностью 90 л.с., соединенный с пятиступенчатой "механикой", или вариатором. Турбодизель был исключен из гаммы еще в начале 2023 года, когда Индия перешла на новые экономы. Седан оснащен задней полузависимой подвеской и барабанными тормозами на задней оси.

Седан Honda Amaze третьего поколения уже можно заказать в Индии, производство на местном заводе началось, старт продаж намечен на январь. Цены на новинку стартуют с отметки в 9400 долларов.