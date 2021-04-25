Honda планує повністю відмовитись від бензинового двигуна до 2040 року

Відтак до 2040 року всі автомобілі, що продаються під маркою Honda, будуть електричними або на паливних елементах.

Протягом наступних шести років планують запустити у виробництво нову модель електромобіля, орієнтовану на попит на малогабаритні автівки в Японії.

Відтак, Honda є першим японським автовиробником, який планує повністю відмовитися від бензинового двигуна, включаючи гібридні моделі.