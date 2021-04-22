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Cadillac відмовляється від автомобілів на бензині

Новость на русском → США, Четвер 22 квітня 2021 14:11
Cadillac відмовляється від автомобілів на бензині Фото: автомобіль Cadillac (wikimedia by steve lyon)
Автор: РБК-Україна

Cadillac заявляє про наміри перейти на електричну тягу і відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння до 2030 року.

Про це заявив керівник Cadillac Рорі Харві, повідомляє європейський підрозділ Bloomberg.

Американський автовиробник люксових автомобілів Cadillac відмовляється від виробництва машин з двигунами внутрішнього згоряння.

Як повідомляється, свій перший електричний кросовер Cadillac планує випустити в 2022 році, а до 2030 року марка планує повністю відмовитися від виробництва автомобілів на бензиновій тязі зосередившись на електричних силових установках.

Перейти на електричні силові установки планує і материнська компанія General Motors. Однак Cadillac обіцяє виконати це завдання на п'ять років раніше. Перший електромобіль від Cadillac - кросовер Lyriq планується випустити в 2022 році. За даними компанії, запас ходу нового авто вартістю 60 тис. доларів складе близько 500 км без підзарядки.

Раніше про наміри відмовитися від виробництва автомобілів з ДВС заявив німецький концерн Volkswagen, який планує повністю перейти на електричні силові установки.

Також, Mercedes-Benz представив електричну версію моделі GLA EQA потужністю 190 кінських сил із запасом ходу 500 км.

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