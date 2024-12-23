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Правительство Японии заставило Honda спасать Nissan от банкротства, - эксперт

Понедельник 23 декабря 2024 11:21
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Правительство Японии заставило Honda спасать Nissan от банкротства, - эксперт Фото: Карлос Гон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Власти Японии заставили компанию Honda спасать Nissan от банкротства. Из-за схожести брендов это объединение может не дать высокого экономического эффекта.

Об этом заявил экс-руководитель Nissan Карлос Гон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

"Синергию между Honda и Nissan найти трудно, ведь оба бренда находятся на тех же рынках и играют в тех же нишах. Бренды очень похожи, поэтому объединение не имеет прагматического шага, это жест отчаяния под давлением Минпромторга Японии", - отметил Гон.

Он также напомнил о собственном опыте жизни в Японии: по его мнению, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - очень влиятельная организация, которая пролоббировала сделку. Honda не была заинтересована в спасении Nissan, но была вынуждена заняться поддержкой третьего по величине автопроизводителя Японии.

Глава Минпромторга Японии Йодзи Муто не скрывает, что приветствует переговоры о слиянии Honda и Nissan. Министр подчеркнул, что объединение приведет к росту капитализации корпораций и усилению конкурентоспособности.

Если компании действительно создадут альянс, то Honda-Nissan станет третьим производителем в мире, уступая лишь Toyota и Volkswagen.

Впервые Карлос Гон высказался об объединении Honda и Nissan в августе, и уже тогда функционер заявил, что речь идет о поглощении компании, терпящей бедствие. Также в периметре сделки может быть Mitsubishi, чьи дела также идут не лучшим образом.

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Honda Motor Co Nissan Автомобильный рынок
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