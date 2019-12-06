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Хомчака підвищили у званні

Новини » Політика     06.12.2019 - 13:35
Хомчака підвищили у званні
Фото: Руслан Хомчак (УНІАН)

Також було підвищено у посадах інших військовослужбовців української армії

Президент України Володимир Зеленський підвищив у званні начальника Генерального штабу Збройних Сил України Руслана Хомчака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №890/2019, розміщений на сайті ОП.

Так, Хомчаку присвоєно військове звання генерал-полковника.

Крім нього, указом присвоєно звання генерал-лейтенанта генерал-майору Євгену Мойсюку, який обіймає посаду командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Також звання генерал-майора отримали четверо полковників української армії:

  • Василь Максименко - перший заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;
  • Андрій Малиновський - перший заступник командувача ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ Збройних Сил України;
  • Олександр Нестеренко - командувач військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України;
  • Євген Степаненко - начальник Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Нагадаємо, 30 листопада набув чинності закон про модернізацію сержантської служби в ЗСУ. Закон повинен створити додаткові мотиваційні фактори для проходження військової служби за контрактом та сприятиме переходу ЗСУ на професійну основу за зразком західноєвропейських армій.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Хомчак розповів про плани повернення анексованого Криму. За його словами, припинення анексії півострова і повернення його до складу України можливе лише за умови міжнародної солідарності.

Набув чинності закон про модернізацію сержантської служби в ЗСУ Президент схвалив закон про модернізацію сержантської служби в ЗСУ
Новини України Збройні сили УкраїниРуслан Хомчак
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