Хомчака підвищили у званні

Фото: Руслан Хомчак (УНІАН)

Також було підвищено у посадах інших військовослужбовців української армії

Президент України Володимир Зеленський підвищив у званні начальника Генерального штабу Збройних Сил України Руслана Хомчака. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №890/2019, розміщений на сайті ОП.

Так, Хомчаку присвоєно військове звання генерал-полковника.

Крім нього, указом присвоєно звання генерал-лейтенанта генерал-майору Євгену Мойсюку, який обіймає посаду командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Також звання генерал-майора отримали четверо полковників української армії:

Василь Максименко - перший заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;

Андрій Малиновський - перший заступник командувача ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ Збройних Сил України;

Олександр Нестеренко - командувач військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних Сил України;

Євген Степаненко - начальник Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

Нагадаємо, 30 листопада набув чинності закон про модернізацію сержантської служби в ЗСУ. Закон повинен створити додаткові мотиваційні фактори для проходження військової служби за контрактом та сприятиме переходу ЗСУ на професійну основу за зразком західноєвропейських армій.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Хомчак розповів про плани повернення анексованого Криму. За його словами, припинення анексії півострова і повернення його до складу України можливе лише за умови міжнародної солідарності.