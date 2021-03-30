Хомчак розповів подробиці загибелі українських військових на Донбасі у п'ятницю

За його словами, група розмінування на момент обстрілу бойовиків проводила огляд місцевості, де напередодні противник провів дистанційне мінування.

"Під час виконання завдань в результаті снайперського вогню отримав смертельне вогневе кульове поранення старший сержант Барнич. Командир групи підполковник Коваль, надаючи йому допомогу і здійснюючи евакуацію, в результаті снайперського вогню отримав несумісні з життям поранення. В результаті обстрілу старшина Бруска отримав важкі кульові поранення, старший солдат Гещук поранення середньої тяжкості. Старший сержант Абрамович та старший солдат Гайченко, які прибули для підтримки групи військовослужбовців, що потрапили під снайперський вогонь і отримали смертельні поранення", - повідомив Хомчак.

Глава генштабу зазначив, що українською стороною було прийнято рішення відкрити вогонь у відповідь, після чого обстріл з боку бойовиків припинилися. Це дозволило надати допомогу пораненим і евакуювати загиблих.

"Особливим цинізмом підрозділів російських окупаційних військ є те, що снайперський вогонь вівся в спини військових ООС. З об'єкта критичної інфраструктури - насосної станції, через яку здійснюється постачання води як на тимчасово окуповану територію, так і на підконтрольну уряду України", - зазначив Хомчак.

Він додав, що такими діями противник намагався спровокувати українських військових вести вогонь по насосної станції "для заподіяння гуманітарної катастрофи в районі міст Торецьке, Горлівка і Південне".