Хомчак про ескалацію російської агресії: ситуація контрольована

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак прокоментував загострення на Донбасі та стягування військ Росії до українського кордону. За словами Хомчака, ситуація все ще контрольована.
Як розповів Хомчак, на Донбасі дійсно спостерігається збільшення обстрілів з боку противника, але українські військові "адекватно реагують" вздовж всієї лінії фронту.
"За межами України ми бачимо нарощування військ РФ, які вони переміщають з різних куточків Росії під виглядом навчань. Але сьогодні та кількість (військ - ред.) не дає сказати, що стискається кільце і ситуація безвихідна. Ситуація контрольована, ЗСУ готові до реагування як на загострення на Донбасі, так і вздовж кордону. На всі провокації, на всі дії противника у нас заплановані заходи миттєвого реагування", - сказав він.
Нагадаємо, нещодавно Україна зафіксувала, що Росія стягує до українського кордону війська під виглядом нібито проведення навчань. Водночас окупаційні сили збільшили кількість обстрілів на Донбасі.
Як заявили у Білому домі, Росія перекинула до українського кордону найбільшу кількість військ з 2014 року.
У відповідь на нарощення російської військової присутності США планують відправити у Чорне море свої військові кораблі.
Більше про ескалацію російської агресії читайте в матеріалі "Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну".