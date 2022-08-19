"Холодний зупин": ядерний регулятор заборонив запускати два блоки Запорізької АЕС

Державна інспекція з ядерного регулювання України внесла зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №1 та №2 ЗАЕС. Відповідний наказ підписав виконуючий обов’язки голови Держатомрегулювання - головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков.

Відповідоно да наказу, експлуатація блока №1 здійснюється експлуатуючою організацією у станах "перевантаження палива" - "холодний зупин". Експлуатація блока №2 також здійснюється у стані "холодний зупин".

Зазначається, що такі стани експлуатації енергоблоків є оптимальними в умовах окупації Запорізької АЕС російськими військами.

Що таке "холодний зупин"

Експерт Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Гуменюк пояснював, що "холодний зупин" - це безпечний стан ядерного реактора, коли він заглушений при низькому тиску і низькій температурі охолоджуючої води. Це проміжний стан ядерного реактора між роботою і перевантаженням палива.

Під час "холодного зупину" реактор не генерує електроенергію. У цьому стані він може перебувати нескінченно довго, якщо він під'єднаний до енергоживлення. У разі зникнення електроживлення блока, що працює на потужності, процес плавлення може розпочатися вже за три години, якщо не приймати ніяких дій; якщо ж реактор перебуває у стані "холодного зупину", то персонал матиме на відновлення електроживлення 57 годин.