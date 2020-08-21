Холодницького звільнили з САП

Венедіктова підписала наказ
Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав заяву на звільнення. Наказ про його звільнення підписала генпрокурор Ірина Венедіктова.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Він подякував колективу за відданість справі.
"У діяльності САП були також злети та падіння, розчарування…це природній процес… Однак у найтяжчі періоди ми залишалися єдиною командою, тому я дякую кожному з Вас за підтримку", - написав він.
Фото: заява Холодницького (facebook.com/NKholodnytskyi)
Раніше повідомлялося, що Назара Холодницька можуть відсторонити від посади, йому закидають дисциплінарний проступок.
Нагадаємо, Офіс генпрокурора почав підготовку до обрання нового глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Зазначимо, між Холодницьким і генпрокурором Іриною Венедиктової триває конфлікт, раніше вона звинуватила керівника САП в численних порушеннях.