Холодницький розповів про закриття справи про незаконне збагачення кандидата у президенти

Напередодні зимових свят було закрито дві справи проти нардепів, один із яких є кандидатом у президенти

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий рассказал, что накануне зимних праздников были закрыты уголовные производства о незаконном обогащении в отношении двух народных депутатов, один из которых является кандидатом в президенты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zik.

Однако фамилий нардепов, чьи дела были закрыты, Холодницкий не назвал.

"Один из них уже кандидат в президенты. Не буду называть, кто это, чтобы не втягивать в политику. Но кандидат он или нет, надо проверить законность закрытия производства. Скажу лишь, что это не провластный кандидат. Это человек из "противоположного лагеря", - сказал руководитель САП.

Холодницкий добавил, что также были закрыты ряд других производств по незаконному обогащению, по которым у руководителя САП "есть вопрос". В целом накануне Нового года детективами было закрыто более 30 уголовных производств.

"Почему долгое время они лежали без продвижения? Сложилось такое впечатление, что в конце года это сделали "под шумок". Поэтому каждое производство будет проверено, до 8 февраля процессуальные руководители должны мне доложить", - сказал Холодницкий.

Он уточнил, что на одном из последних совещаний он дал указание проверить законность закрытия каждого производства.

Напомним, в Государственном бюро расследований находятся 28 уголовных производств по факту возможных правонарушений работниками Национального антикоррупционного бюро Украины.