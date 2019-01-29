ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У ДБР відкрили 28 кримінальних проваджень щодо працівників НАБУ

Новини » Політика    29.01.2019 - 16:26
У ДБР відкрили 28 кримінальних проваджень щодо працівників НАБУ
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

За словами Труби, ДБР не воює з правоохоронними органами

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що у бюро перебувають 28 кримінальних проваджень за фактом можливих правопорушень працівниками Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це Труба сказав на брифінгу "Два місяці роботи Державного бюро розслідувань – перші підсумки", передає кореспондент РБК-Україна.

Труба зазначив, що ДБР "не воює з правоохоронними органами".

"Не має значення, де особа, яка порушила закон, працює. Важливо, що вчинення злочину б'є по іміджу правоохоронних органів. У нас наразі перебуває 28 кримінальних проваджень за фактом можливих правопорушень працівниками НАБУ. З них - 11 передано з ГПУ. 11-12 - передані прокурорами САП", - сказав Труба. 

"З керівництвом НАБУ у нас хороші службові стосунки. У нас у всіх спільна мета", - додав директор ДБР на брифінгу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до суду 150 обвинувальних актів за 2 місяці роботи.

РБК-Україна писало, що Труба заперечив передачу справ стосовно екс-президента Віктора Януковича до ДБР. 

Директора ДБР не допитували у "справі Варченка" Розстріл Хмельницького Майдану: Труба прокоментував передачу справ до ДБР
Новини України ДБРРоман Труба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся