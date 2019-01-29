У ДБР відкрили 28 кримінальних проваджень щодо працівників НАБУ

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

За словами Труби, ДБР не воює з правоохоронними органами

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що у бюро перебувають 28 кримінальних проваджень за фактом можливих правопорушень працівниками Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це Труба сказав на брифінгу "Два місяці роботи Державного бюро розслідувань – перші підсумки", передає кореспондент РБК-Україна.

Труба зазначив, що ДБР "не воює з правоохоронними органами".

"Не має значення, де особа, яка порушила закон, працює. Важливо, що вчинення злочину б'є по іміджу правоохоронних органів. У нас наразі перебуває 28 кримінальних проваджень за фактом можливих правопорушень працівниками НАБУ. З них - 11 передано з ГПУ. 11-12 - передані прокурорами САП", - сказав Труба.

"З керівництвом НАБУ у нас хороші службові стосунки. У нас у всіх спільна мета", - додав директор ДБР на брифінгу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань (ДБР) передало до суду 150 обвинувальних актів за 2 місяці роботи.

РБК-Україна писало, що Труба заперечив передачу справ стосовно екс-президента Віктора Януковича до ДБР.