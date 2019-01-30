Холодницький розповів про закриття справи про незаконне збагачення кандидата у президенти

Фото: Назар Холодницький (РБК-Україна)

Напередодні зимових свят було закрито дві справи проти нардепів, один із яких є кандидатом у президенти

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький розповів, що напередодні зимових свят було закрито кримінальні провадження про незаконне збагачення щодо двох народних депутатів, один з яких є кандидатом у президенти. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Zik.

Проте прізвищ нардепів, чиї справи були закриті, Холодницький не назвав.

"Один із них уже кандидат у президенти. Не буду називати, хто це, щоб не втягувати у політику. Але кандидат він чи ні, треба перевірити законність закриття провадження. Скажу лише, що це не провладний кандидат. Це людина з "протилежного табору", - сказав керівник САП.

Холодницький додав, що також було закрито низку інших проваджень щодо незаконного збагаченню, по яких у керівника САП "є питання". Загалом напередодні Нового року детективами було закрито більше 30 кримінальних проваджень.

"Чому довгий час вони лежали без руху? Склалося таке враження, що в кінці року це зробили "під шумок". Тому кожне провадження буде перевірене, до 8 лютого процесуальні керівники повинні мені доповісти", - сказав Холодницький.

Він уточнив, що на одній із останніх нарад він дав вказівку перевірити законність закриття кожного провадження.

Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань перебувають 28 кримінальних проваджень за фактом можливих правопорушень працівниками Національного антикорупційного бюро України.