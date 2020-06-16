ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Холодницький розповів, що заважає оголосити підозру Коломойському

Новини » Політика     16.06.2020 - 01:34
Холодницький розповів, що заважає оголосити підозру Коломойському
Фото: Назар Холодницький (facebook.com/NKholodnytskyi)

Антикорупційний прокурор вважає, що за його каденції справа Приватбанку не буде закрита

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький не згоден з директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артемом Ситником, що слідство наблизилось до оголошення підозри олігарху Ігорю Коломойському у справі Приватбанку. Антикорупційний прокурор вважає, що за його каденції ця справа не буде закрита.

Про це Холодницький заявив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, відповідаючи на питання чи є тиск на нього у цій справі, і що заважає оголосити підозру.

"Давайте розширимо питання. Приватбанк, Укрнафта, Центренерго - це ті справи які є у провадженні у детективів і прокурорів. Не можу погодитись 100%-во із позицією колеги Артема (Ситника, директора НАБУ, - ред.) про наближення впритул, бо справа важка, справа триває вже 4-тий рік. Багато експертиз, які треба провести, є складнощі з їх проведенням, оскільки бачачи такі назви установ і кейсів, яким треба давати економічний висновок, багато хто, як не мліє, то робить все, щоб не бути причетним до цього. Це також є проблемою", - сказав він.

"Але слідство не зупинене, справи не закриті, і я напевно, думаю, що за моєї каденції воно так і залишиться", - додав очільник САП.

Зазначимо, офіційно термін повноважень Холодницького закінчиться у листопаді 2020 року.

Нагадаємо, за словами Директора НАБУ Артема Ситника, детективи бюро наближаються до оголошення підозри олігарху Ігорю Коломойському у справі Приватбанку.

Раніше повідомлялося, що Коломойський програв позов проти Приватбанку у Верховному суді Британії.

Також РБК-Україна писало, що Приватбанк подав до суду на Кіпрі позов проти Коломойського на суму у понад 5 млрд доларів. На Кіпрі відбувались операції з виводу грошей з банку.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України ПриватБанкІгор КоломойскийНазар Холодницкий
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся