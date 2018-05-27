Холодницький заявив, що обвинувальний акт Насірову можуть зачитувати близько 2 років

Холодницький заявив, що обвинувальний акт Насірову зачитуватимуть понад 20 місяців

Глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заявив, що обвинувальний акт у справі екс-глави Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова можуть зачитувати близько 2 років. Про це Назар Холодницький повідомив в інтерв’ю програмі "Завтра".

"Справа Насірова направлена до суду. Сторона захисту мала право, щоб їм був озвучений весь обвинувальний акт. Зараз засідання тривають раз в місяць. Судовий процес триває. При такому темпі, якщо зачитувати обвинувальний акт раз в місяць, то порахуйте скільки це буде тягнутися, це мінімум 20 з чимось місяців. Ми на 2 роки можемо лише затягнути процес зачитування акту. Але це вимога КПК і адвокати нею скористалися. Якщо ми в цьому відмовимо, то це буде підставою для скасування обвинувального вироку. Детективи свою справу зробили, тепер справа за судом", - повідомив Холодницький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд міста Києва в ході засідання 16 травня 2018 року прийняв рішення повернути екс-голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову паспорт громадянина України.

Як зазначається, 7 грудня 2017 року прокурори САП розпочали зачитувати повний текст обвинувального акту щодо Насірова, який складається з 774 сторінок, наразі зачитано 200 сторінок.