Шмыгаль назвал две причины улучшения ситуации со светом в Украине

Ситуация в энергетике Украины улучшилась в последнее время из-за того, что вышли из ремонта два блока АЭС. Кроме того, упала температура воздуха.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства .

"Благодаря заблаговременному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и понижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась", - сказал он.

В то же время, в Украине продолжат подготовку к осенне-зимнему периоду и развитие альтернативных источников генерации, сообщил премьер.

"Уже запустили программы государственной поддержки построения распределенного поколения. Есть первые примеры кредитования бизнеса и физических лиц для усиления энергетической устойчивости", - добавил он.

Шмыгаль напомнил, что президент Владимир Зеленский подписал закон о снятии ввозной пошлины и НДС для энергооборудования.

"С 27 июля закон вступил в силу. Теперь в льготном режиме граждане и бизнес могут завозить электрогенераторы, инверторы, аккумуляторы, зарядные станции", - рассказал глава правительства.