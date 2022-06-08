"Тампа" зрівняла рахунок у фіналі Східної конференції НХЛ проти "Рейнджерс"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

НХЛ, Східна конференція, плей-офф, фінал, 4-й матч

"Тампа-Бей" – "Рейнджерс" – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Шайби: Марун, 02:38, Кучеров, 33:07, Стемкос, 44:56, Палат, 59:51 – Панарін, 56:27

"Лайтнінг" повели в рахунку на старті першого періоду. Це Богосян увірвався в зону атаки, але Шестьоркін парирував удар оборонця. Та на добиванні вчасно опинився Марун і відправив шайбу у ворота.

Закріпив перевагу "Тампи" Кучеров у другому періоді. Палат передачею організував росіянину вихід 1 в 0, а той впевнено розібрався зі співвітчизником. На старті ж третьої 20-хвилинки Стемкос зробив рахунок розгромним, добивши шайбу після парируваного удару Палата.

"Рейнджерс" зуміли розмочити рахунок під завісу поєдинку. Затяжна атака "Нью-Йорка" в більшості завершилася точним кидком Панаріна. Та на більше гостей не вистачило. Більше того, в останній атаці "Тампи" Палат до двох передач додав ще й гол.

Отже, "Тампа-Бей" зрівняла рахунок у серії до чотирьох перемог (2:2). Наступний поєдинок команди проведуть у Нью-Йорку 10 червня.