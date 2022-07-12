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Хокейна збірна України виступить на Універсіаді-2023

Фото: Хокейна збірна України U-20 (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Федерація хокею України підтвердила участь національної команди у зимовій Універсіаді в американському Лейк-Плесіді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ.

"Синьо-жовті" потрапили до фінального списку команд-учасниць хокейного турніру. Усього за медалі 12-22 січня боротимуться 12 збірних.

Потенційними суперниками збірної України стали Велика Британія, Казахстан, Канада, Латвія, Республіка Корея, Словаччина, США, Угорщина, Чехія, Швеція і Японія. Готуватиме "синьо-жовтих" до Універсіади-2023 дует керманичів національної команди – Вадим Шахрайчук і Костянтин Сімчук.

Участь у студентських спортивних змаганнях братимуть хокеїсти у віці до 25 років. Хокейна збірна України перемагала на турнірі в рамках Універсіади-1999 у словацькому Попраді.

Тим часом 19-річний українець Чолач потрапив у табір розвитку "Вегаса". Талановитий оборонець, який сезон 2021/22 відіграв у Хокейній лізі Онтаріо, боротиметься за місце в команді НХЛ.

Нагадаємо, що "Монреаль" обрав словака Слафковскі під першим номером драфту НХЛ-2022.

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хоккей