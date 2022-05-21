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Ходять у жіночих лосинах. У РФ спостерігаються проблеми із забезпеченням окупантів

Фото: окупанти в Ізюмському районі ходять у жіночих лосинах (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові, які дислокуються на Ізюмському напрямі, мають мізерне матеріальне забезпечення. Жителі сіл району здивовані зовнішнім виглядом окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.

"Контингент російських військових дуже різний. Деякі їхні угруповання викликають подив і навіть сміх. Наприклад, підрозділ, який «квартирується» у Радьківському клубі біля Бахтина, має настільки бідне забезпечення, що їхні вояки ходять у заношеному домашньому одязі, деяких чоловіків бачили навіть у жіночих лосинах, а замість берців носять галоші чи гумові капці", - розповіли у сільській раді.

Крім того, окупувавши села громади, російські військові випилювати ліс.

Як повідомлялося, СБУ опублікувала розмову окупанта, який заявив, що Росія не розраховувала на довгу війну в Україні. Зазначається, що армію загарбників навіть не можуть забезпечити необхідним. Насамперед це стосується індивідуального екіпірування солдатів із нової хвилі прихованої мобілізації.

Нагадаємо, окупанти через наступ ЗСУ під Харковом посилюють свої підрозділи.

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Харків