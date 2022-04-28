Холера, дизентерія і не тільки. Близько 100 тисячам жителів Маріуполя загрожує смертельна небезпека

Близько 100 тисяч мешканців Маріуполя знаходяться в постійній небезпеці, ризикуючи підхопити холеру, дизентерію чи кишкову паличку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради.

"Вже зараз температура повітря сягає 20 градусів. Тож скоро в місті можуть спалахнути потужні та смертоносні епідемії - через відсутність централізованого водопостачання та каналізації, розкладання тисяч трупів під завалами, катастрофічного браку питної води та їжі", - йдеться в повідомленні.

В міськраді додають, що окупанти не в змозі забезпечити наявне населення продуктами, водою та медикаментами.

"Вони блокують всі спроби евакуації. А без цього люди будуть помирати. Адже зараз в зруйнованому Маріуполі середньовічні умови життя. Потрібна негайна та повна евакуація", - зазначає мер Маріуполя Вадим Бойченко.