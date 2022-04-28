Холера, дизентерія і не тільки. Близько 100 тисячам жителів Маріуполя загрожує смертельна небезпека
Близько 100 тисяч мешканців Маріуполя знаходяться в постійній небезпеці, ризикуючи підхопити холеру, дизентерію чи кишкову паличку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради.
"Вже зараз температура повітря сягає 20 градусів. Тож скоро в місті можуть спалахнути потужні та смертоносні епідемії - через відсутність централізованого водопостачання та каналізації, розкладання тисяч трупів під завалами, катастрофічного браку питної води та їжі", - йдеться в повідомленні.
В міськраді додають, що окупанти не в змозі забезпечити наявне населення продуктами, водою та медикаментами.
"Вони блокують всі спроби евакуації. А без цього люди будуть помирати. Адже зараз в зруйнованому Маріуполі середньовічні умови життя. Потрібна негайна та повна евакуація", - зазначає мер Маріуполя Вадим Бойченко.
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