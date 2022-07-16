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Окупанти погрожують херсонцям виселенням за межі області при невиконанні "наказів"

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Херсон, Субота 16 липня 2022 02:22
Окупанти погрожують херсонцям виселенням за межі області при невиконанні "наказів" Фото: окупанти погрожують жителям Херсона виселенням (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Окупаційна влада Херсона заявила, що за не виконання їх "наказів" жителів міста будуть примусово виселяти за межі області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

"Основним цинізмом є санкція за порушення наказу - виселення за межі області. При тому, що через політику військових РФ і окупаційної влади, більшість з решти й так немає можливості евакуюватися",- підкреслив Соболевський.

Нагадаємо, що українські військові атакують Склади і командні пункти ворога на півдні, в тому числі і біля тимчасово окупованого Херсона.

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