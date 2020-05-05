Ходити в перукарні і сидіти на літніх майданчиках: що дозволять в Україні з 11 травня

Після 11 травня в Україні розпочнеться послаблення карантину, запровадженого майже два місяці тому через спалах коронавірусу. Кабмін прийняв рішення про зняття деяких заборон на роботу малого і середнього бізнесу. Що буде дозволено з наступного тижня, а які обмеження продовжать діяти - детально в матеріалі РБК-Україна.

Що відкриють з 11 травня: повний перелік

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні стабілізується, в зв'язку з чим вже наступного понеділка уряд скасує заборону на роботу підприємств сфери торгівлі і послуг.

Крім того, українці зможуть гуляти в парках та інших зонах відпочинку, а також відкриються деякі заклади культури.

Перші кроки щодо послаблення карантину в Україні включають:

скасування заборони на відвідування скверів, парків, зон відпочинку;

дозвіл оптової та роздрібної торгівлі непродовольчими товарами;

відкриття ТРЦ (за винятком зон розваг, фудкортів та дитячих ігрових зон);

відкриття перукарень та салонів краси;

дозвіл роботи підприємствам побутового обслуговування (сервісні, ремонтні майстерні);

відкриття літніх майданчиків кафе і ресторанів на відкритому повітрі;

закладам громадського харчування дозволяється робота в режимі "на винос";

відкриття бібліотек і музеїв;

дозволяється проведення тренувань для професійних спортсменів;

зняття заборони на роботу аудиторів, адвокатів, нотаріусів;

дозволяється надання стоматологічних послуг.

Вимоги до роботи закладів на період карантину

У МОЗ зазначили, що всі анонсовані заходи з пом'якшення обмежень будуть реалізовані тільки за умови суворого дотримання санітарних вимог безпеки.

Так, на літніх майданчиках кафе та ресторанів повинно бути передбачене одномісне або двомісне розміщення відвідувачів за одним столом. Відстань між столами - не менше 1,5 м. Обов'язкова наявність засобів індивідуального захисту у персоналу і клієнтів закладу.

Салонам краси рекомендовано вести прийом клієнтів за попереднім записом. Також необхідно організувати регулярну перевірку температури у всіх співробітників, забезпечити проведення дезінфекції робочих місць, наявність захисних масок і рукавичок із запасом на термін до 5 днів.

Карантин послаблять не у всіх регіонах

З 11 травня концепція карантину стане адаптивною. Пом'якшення заборон в кожному регіоні України буде залежати від поточної епідеміологічної обстановки.

Рішення про посилення або ослаблення карантину в конкретному місті, області прийматимуть місцеві комісії з надзвичайних ситуацій, виходячи з ситуації.

Через високу захворюваність на COVID-19 локальні обмеження можуть ввести з 11 травня в Києві, Чернівецькій, Рівненській і Тернопільській областях.

Перелік діючих заборон до 22 травня

Загальнонаціональний карантин був введений в Україні з 12 березня. Кілька разів Кабмін подовжував його дію з посиленням додатковими заходами для боротьби з коронавірусом. Вчора на засіданні уряду термін карантину в країні був подовжений до 22 травня.

Постанову з докладним списком затверджених до скасування обмежень оприлюднять протягом двох днів. Разом із пом'якшенням карантинного режиму, зняття декількох важливих заборон не було анонсовано.

Ймовірно, що після 11 травня продовжать діяти заборони на роботу освітніх закладів усіх типів, проведення масових заходів, відвідування спортивних і дитячих майданчиків. Не відновлять роботу кінотеатри, фітнес-центри, зони розваг у ТРЦ.

Також збережуться транспортні обмеження. Як мінімум до 22 травня не буде запущений метрополітен, автобусне, залізничне, авіаційне сполучення. Міський громадський транспорт продовжить працювати за правилами пропускної системи.

Залишаться закритими державні кордони для іноземних громадян, а українці, які прибувають з-за кордону, будуть обов'язково проходити тест на коронавірус і дотримуватися режиму самоізоляції.