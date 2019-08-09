В ході спецоперації по боротьбі з торгівлею людьми в Європі заарештували 70 осіб

Правоохоронці європейських країн заарештували 70 чоловік у ході спецоперації по боротьбі з торгівлею дітьми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Європолу.

Як повідомляється, в операції, яка очолюється Британією, взяли участь 16 країн Євросоюзу, а також Ісландія і Швейцарія.

У ході операції в період з 17 по 23 червня були перевірені 127 тис. осіб, оглянуті 63,8 тис. транспортних засобів та обшукані 1,1 тис. приміщень, у тому числі приватні будинки, офіси компаній, готелі.

В рамках операції також була проведена роз'яснювальна кампанія в школах з інформування дітей про те, як не стати жертвами торговців людьми, які потім використовують дітей для жебракування, сексуальної та торгової експлуатації.

"загалом було заарештовано 34 особи у зв'язку з причетністю до торгівлі людьми та ще 36 осіб у зв'язку з причетністю до інших злочинів, таких як пограбування, поширення заборонених відео та фото та сприяння незаконній міграції. Крім того, було виявлено 206 можливих жертв торговців людьми, чверть з яких є неповнолітніми, і відкрито 31 нове справу за торгівлю людьми в різних країнах - учасницях операції", - йдеться в повідомленні.

В операції, крім Великобританії, Ісландії та Швейцарії, взяли участь Австрія, Бельгія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Іспанія, Латвія, Литва, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Хорватія та Швеція.

Допомогу правоохоронним органам надали служби соціального захисту, представники муніципалітетів та неурядових організацій. Роль Європолу полягала в налагодженні обміну інформацією між різними країнами і аналізом одержаних даних з баз організації.

Нагадаємо, понад 70% жертв торгівлі людьми складають жінки. В Обсє зазначили, що особливу увагу потрібно приділяти важкого становища жінок і дівчаток і потрібно активізувати зусилля для боротьби з торгівлею.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об'єднаних сил, припинили функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми в Донецькій області. Було встановлено, що мешканка Маріуполя налагодила нелегальний бізнес по відправці жінок для роботи в сфері надання інтимних послуг в одній з країн Близького Сходу.