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СБУ блокувала канал торгівлі людьми у Донецькій області

Новини » Надзвичайні події    19.02.2019 - 22:16
СБУ блокувала канал торгівлі людьми у Донецькій області
Фото: місце затримання (ssu.gov.ua)

Зловмисниця "заманювала" потерпілих під виглядом роботи у закладах громадського харчування

Співробітники Служби безпеки України (СБУ), залучені до операції Об’єднаних сил, припинили функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми у Донецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, було встановлено, що жителька Маріуполя налагодила нелегальний бізнес із відправлення жінок для роботи у сфері надання інтимних послуг в одній із країн Близького Сходу.

"Підбір" дівчат вона здійснювала нібито під виглядом роботи у закладах громадського харчування. За кожну переправлену закордон "заробітчанку" зловмисниця отримувала від замовників 300 доларів.

Правоохоронці затримали жінку в аеропорту Запоріжжя при спробі відправки закордон двох українок. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання рекрутерки вилучено авіаквитки на ім`я ще двох "заробітчанок" та мобільний телефон із листуванням, що засвідчує протиправну діяльність.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи. 

Фото: затримання в аеропорту (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, заступник голови Національної поліції заявив, що від торгівлі людьми за січень-листопад 2018 року постраждали 223 українців.

РБК-Україна повідомляло, що поліція припинила діяльність злочинного угрупування, яке протягом останніх трьох років забезпечувало функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми з України.  

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