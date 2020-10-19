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В ході протестів в Білорусі затримали 230 людей, - правозахисники

Автор: Анастасия Рокитна

В ході "Партизанського маршу" в Білорусі затримали щонайменше 230 людей. Затримання відбувались по всій країні.

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Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

Переважна більшість була затримана в Мінську, проте є також затримані у Вітебську, Бресті, Гродно, Гомелі, Дзержинську та інших містах.

Раніше повідомлялось про 194 затриманих в результаті протестів у Білорусі. Серед них був журналіст телеканалу "Белсат".

РБК-Україна писало, у Мінську силовики розганяли протестувальників за допомогою спецзасобів, зокрема, міліціонери стріляли гумовими кулями у повітря.

Також РБК-Україна писало, що на тлі протестів у Мінську знову спостерігалися проблеми з доступом до мобільного інтернету. Оператори говорили, що виконують наказ влади.

У білоруському Міністерстві внутрішніх справ пообіцяли "гуманно" застосовувати табельну зброю проти мітингувальників

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