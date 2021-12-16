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В ході чергової спроби прориву кордону Польщі постраждали двоє військових

Автор: Анастасія Рокитна

Двоє польських військовослужбовців отримали поранення після відбиття атаки нелегальних мігрантів. Була чергова спроба прориву кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення прикордонників.

"Вчора спробувала незаконно перетнути кордон 71 людина. Були поранені двоє солдатів", - йдеться в повідомленні.

Раніше прес-секретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін розповів, що під час атаки мігрантів на кордон Польщі в листопаді був присутній високопоставлений білоруський генерал. Тоді іноземці штурмували кордон на переході Кузня-Брузгі.

Нагадаємо, 13 грудня мігранти знову застосували силові спроби прориву кордону Польщі.

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Польша