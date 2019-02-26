Хід президентських виборів не повинен вплинути на підвищення пенсій, - "Наш край"

Фото: Сергій Шахов (Віталій Носач / РБК-Україна)

Майбутній президент повинен гарантувати автоматичне підвищення пенсій після виборів, заявив Шахов

Майбутній президент України повинен гарантувати автоматичне підвищення пенсій і після виборів президента. Про це заявив народний депутат від партії "Наш край" Сергій Шахов, повідомляє прес-служба партії.

За його словами, президентські вибори не повинні перешкодити щорічному підвищенню пенсій 11,5 млн пенсіонерів.

"Вже 1 березня за ініціативою президента Петра Порошенка відбудеться підвищення пенсій. І далі щорічно 1 березня перерахунок пенсій має відбуватися автоматично. Партія "Наш край" постійно нагадувала владі про необхідність виконувати законодавство про щорічне осучаснення пенсій. В цьому році це відбувається вперше. Так повинно бути і в наступні роки", – зазначив Шахов.

Народний депутат зазначив, що підвищення пенсій має стати усталеною практикою.

"Нагадуємо, що підвищення пенсій – важливий і складний технологічний процес. Пенсії повинні автоматично збільшитися у пенсіонерів не тільки Києва, але і в Маріуполі, Краматорську, Лисичанську, в Сумській, Одеській, Волинській, Херсонській областях та у віддалених районах Закарпаття. Уряд має вжити всіх заходів для уникнення технічних і будь-яких інших проблем, а також можливих зловживань чиновниками на місцях", – переконаний Шахов.

Він нагадав, що осучаснення пенсій – вимога українського законодавства, яке має бути збережено після президентських виборів.

"Виборчі перегони і їх результат ніяк не повинні вплинути на щорічне підвищення пенсій мільйонам пенсіонерів. Партія "Наш край" закликає владу забезпечити всебічний контроль за процесом автоматичного підвищення пенсій", – резюмував Шахов.

Нагадаємо, 1 березня 2019 вперше відбудеться автоматичний перерахунок пенсій.