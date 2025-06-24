"Хотят уничтожить все, до чего дотянутся": эксперт оценил угрозу "Шахедов" для Украины

Россияне активно используют "Шахеды" для атак на мирные города Украины. У них есть ресурсы для регулярных атак.

Он отметил, что 200-300 "Шахедов" могут каждую ночь залетать в воздушное пространство Украины. Также бывают моменты, когда россияне запускают и под 500 беспилотников.



"Наша разведка говорит о том, что ориентировочно 170 беспилотников РФ имеет возможность делать по состоянию на сегодняшний день за сутки. По разным оценкам, возможно, дойдут до отметки 190-200 до конца этого года. Это больше предположение, но мы видим ежедневное количество прилетов", - добавил Ступак.

По его словам, РФ запускает по Украине уже шестое поколение "Шахедов". Такие дроны быстрее, выше летают, оснащены большей боевой частью. Их все сложнее подавлять РЭБом. При этом мобильные огневые группы за беспилотниками уже не поспевают, поскольку сложно сбивать цели на высоте 2 километра над землей.

Он также подчеркнул, что у россиян достаточно ресурсов, чтобы атаковать Киев, Днепр и Одессу.

"Посмотрите, как прилетает по Киеву. Просто уничтожаются жилые дома. По Днепру - это вообще маст хев, они ежедневно туда прилетают, Харьковщина, Сумщина, Запорожье, Одещина. Все до чего они могут дотянуться - будет уничтожаться", - считает Ступак.

Эксперт обратил внимание, что есть вопросы к людям, которые сливают информацию россиянам. В частности, некоторые чиновники своими селфи на фоне определенной продукции раскрывают приоритетные для врага локации. На такие места наводят удары. Также некоторые украинцы прямо сотрудничают с РФ.