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Хотят оправдать политику Кремля. Оккупанты вывозят подростков на форум в РФ

Фото: оккупанты принудительно везут подростков на пропагандистский форум в РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне собираются проводить в Москве очередной пропагандистский форум, куда собирают подростков с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, форум называется "Хранители истории" и посвящен оправданию нацистской политики Кремля.

"Сборище запланировали на май, и ответственными за его проведение будет кремлевское "движение первых", - сообщили в центре.

ЦНС рассказал, что каждый регион получил количественный план участников массовки. Коллаборационисты на временно оккупированных территориях сейчас формируют списки подростков, которых автобусами будут свозить в Москву. 

Ситуация на оккупированных территориях

Российский диктатор Владимир Путин поручил оккупантам строить "курорты" на захваченном побережье Азовского моря. Таким образом, он хочет заставить россиян переселяться на оккупированные территории Украины.

На днях украинские партизаны сожгли технику, которую россияне используют для строительства фортификаций в оккупированном Мариуполе.

Также россияне заставляют жителей оккупированных территорий свидетельствовать против Украины за денежное вознаграждение.

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