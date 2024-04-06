Хотят оправдать политику Кремля. Оккупанты вывозят подростков на форум в РФ

По данным ЦНС, форум называется "Хранители истории" и посвящен оправданию нацистской политики Кремля.

"Сборище запланировали на май, и ответственными за его проведение будет кремлевское "движение первых", - сообщили в центре.

ЦНС рассказал, что каждый регион получил количественный план участников массовки. Коллаборационисты на временно оккупированных территориях сейчас формируют списки подростков, которых автобусами будут свозить в Москву.