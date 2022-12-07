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Хотят исключений. Ряд стран ЕС призывают скорректировать санкции против РФ, - FT

Фото: Ряд стран ЕС призывают скорректировать санкции против РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейские страны считают, что текущая правовая ситуация способствует возникновению разговоров о том, что санкции препятствуют торговле продуктами питания и удобрениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Несколько ключевых государств Евросоюза призвали руководство ЕС скорректировать санкции в отношении РФ в том, что касается исключений для экспорта российского зерна и удобрений, поскольку действующие правила усложняют поставки продовольствия в развивающиеся страны. С призывом будут выступать Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия и Франция.

"Текущая правовая ситуация способствует возникновению разговоров о том, что санкции действительно препятствуют торговле продуктами питания и удобрениями", - говорится в сообщении.

Несколько стран ЕС призывают Брюссель в тексте о санкциях четко прописать положения об исключении средств или экономических ресурсов, строго необходимых для покупки, импорта, экспорта или транспортировки сельскохозяйственных и пищевых продуктов. Речь идет пшеницу и удобрения, либо экономические ресурсы, которые являются сельскохозяйственными, либо продукты питания. Страны ЕС хотят внести коррективы в разрабатываемом девятом пакете санкций.

По данным издания, поставляемые грузы иногда задерживаются в европейских портах дольше, чем нужно, поскольку финансовые организации, страховщики и перевозчики Европы опасаются заключать соглашения с российскими фирмами, принадлежащими людям под санкциями. Особо европейские страны отметили проблему, возникшую в связи с соглашением, заключенным при посредничестве ООН и предусматривающий экспорт десятков тысяч тонн удобрений российского производителя "Уралхим". Эти грузы временно застряли в портах Евросоюза.

В результате происходят перебои в работе цепочек поставок и возникает нежелательная ситуация, когда ЕС более строго относится к соглашениям об экспорте российской сельскохозяйственной продукции, чем США и Великобритания. В то же время Еврокомиссия настаивает на том, что ее санкции не были направлены против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией.

Ранее Россия вновь заявляла о своем стремлении к беспрепятственному доступу на мировые рынки для своего экспорта продовольствия и удобрений на переговорах с официальными лицами ООН в Женеве.

Россия вывезла из оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном, и вырученные от продажи средства направила на финансирование войны.

После Евросоюза обсудят девятый пакет санкций против России сегодня, 7 декабря, вечером. При этом сроки его утверждения пока неизвестны.

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